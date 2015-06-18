Населення країн НАТО повинно зрозуміти, що мирний період закінчився - міністр оборони Польщі

Як передає власний кореспондент УНІАН, так він прокоментував сьогодні в Польщі під час перших навчань сил високої готовності НАТО "Великий стрибок" результати дослідження, які засвідчили, що серед населення країн НАТО більшість не хотіло б захищати союзників в разі атаки з боку Росії.

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"Ви (журналісти) та політики повинні більше говорити суспільству, що після десятиліть миру мирний період після Другої світової війни завершився. Все більше криз навколо Європи. Ми повинні гарантувати, що суспільство це розуміє", - сказав міністр.

Сємоняк наголосив, що мова йде не тільки про "українсько-російську кризу, але й також про Ісламську державу та ряд різних криз на півночі Африки".

На його переконання, треба робити більше, щоб "захистити наш європейський стиль життя", що значить - "бути готовими пожертвувати для країн-союзників". "Це повинно бути завданням для всіх нас - пояснити суспільству, що воно повинно бути готовим робити більше до того, коли вже буде запізно", - додав Сємоняк.