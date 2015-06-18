МВФ не чекатиме: Греція має заплатити, або дефолт - ВВС

За її словами, якщо грецький уряд не заплатить до 30 червня, Греція опиниться в стані дефолту, повідомляє ВВС Україна.

"Я сподіваюся, що цього не станеться. Я дуже на це сподіваюся", - сказала Лагард.

Протягом найближчих двох тижнів Греція повинна або домовитися про реструктуризацію своєї заборгованості, або оголосити дефолт у зв'язку з невиконанням чергового платежу МВФ, що становить 1,6 млрд євро.

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Греція вже перенесла виплату 300 мільйонів євро, яка мала відбутися наприкінці травня, на кінець червня.

Як повідомляв УНІАН, Президент Європейської Ради Дональд Туск скликає терміновий саміт для обговорення ситуації з Грецією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розповсюджено у четвер в Брюсселі.

"У світлі результатів засідання Єврогрупи, яке пройшло сьогодні, я вирішив провести Євросаміт у понеділок, 22 червня о 19.00. Прийшов час невідкладно обговорити ситуацію з Грецією на найвищому політичному рівні", - аргументував своє рішення Туск.

Засідання Єврогрупи, яке пройшло у четвер в Люксембурзі, завершилося безрезультатно.