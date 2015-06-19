Генсек НАТО: Росія робить все можливе, щоб приховати свою військову активність
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг упевнений, що Росія робить все можливе, щоб приховати активність своїх збройних сил.
При цьому він наголошує, що НАТО буде вітати будь-які подальші кроки, спрямовані на підвищення прозорості військової діяльності.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.
"Нещодавно я обговорював важливість прозорості та передбачуваності військової діяльності з міністром закордонних справ Лавровим. Ми працювали протягом багатьох десятиліть, щоб побудувати стабільну систему європейської безпеки, засновану на меншій кількості сил, меншій кількості зброї, меншій кількості великих навчань і на більшому обміну інформацією та угодах з контролю над озброєннями. Ці угоди знижували ризик конфліктів та прорахунків", - констатував Столтенберг.
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Він також згадав і Угоду про звичайні збройні сили в Європі, яка встановлювала обмеження на кількість та рух такого обладнання, як танки та винищувачі. "Але Росія в односторонньому порядку припинила реалізацію цього документа. Угода про відкрите небо дозволяє нам дивитися на території один одного з повітря з метою підвищення прозорості. Але Росія перешкоджає цій діяльності. Віденський документ встановлює правила для повідомлень про великі військові навчання і дозволяє перевірки. Але Росія знайшла шляхи, щоб уникнути повідомляти про найбільші військові навчання в часи після холодної війни", - нагадав Генсек НАТО.
При цьому він повідомив, що у трьох з російських навчань брали участь понад 80 тисяч військовослужбовців. "Одне з таких раптових навчань, яке відбулося в лютому минулого року, було використано для розгортання сил, щоб анексувати Крим. Інші маскують підтримку сепаратистів на східній Україні, що призвело до накопичення сил на кордоні України", - сказав Столтенберг.
З іншого боку, за його словами, НАТО "прагне створити прозорість та передбачуваність". "Наші найбільші за двадцять років навчання будуть проведені наступної осені в Італії, Португалії та Іспанії. Про це було оголошено рік тому. Це не є раптовими навчаннями, і міжнародні спостерігачі, в тому числі Росія, будуть мати доступ до наших навчань. Ви можете знайти розклад наших запланованих навчань на сайті НАТО. НАТО не має нічого приховувати, в той час, як Росія робить все можливе, щоб звести до мінімуму прозорість того, що роблять її сили. Таким чином, ми будемо вітати будь-які подальші кроки Росії для підвищення прозорості щодо своєї військової діяльності", - наголосив Генсек Альянсу.
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Відповідаючи на запитання, чому Росія збільшує кількість польотів, під час яких російські військові літаки порушують європейський повітряний простір і літають без включених сигналів, створюючи небезпечну ситуацію для цивільної авіації, Столтенберг сказав: "Я не хочу спекулювати щодо російських мотивів. Але в цілому в останні роки російська військова діяльність стала більш напористою".
При цьому він зазначив, що важливо, "особливо у важкі часи, бути прозорим і передбачуваним щодо такої діяльності, аби уникнути непорозумінь".
"Російська військова авіаційна активність діяльність поблизу кордонів НАТО зросла в кількості та складності. Росія значно збільшила масштаб, кількість і спектр військових польотів, у тому числі, бомбардувальних з ядерними можливостями, на більшій частині Земної кулі", - констатував Столтенберг.
За його словами, у 2014 році авіація союзників піднімалася у повітря більш як 400 разів, щоб перехопити російські літаки по всій Європі, що значно більше, ніж у попередні роки. В цьому році авіація союзників піднялася більше 100 разів у відповідь на російську авіаційну діяльність.
"Після занепокоєння щодо збільшених ризиків цивільної авіації в результаті російської військової діяльності в квітні Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) встановило, що такі польоти становлять високий ризик для цивільної авіації. EASA також виявило, що повітряна поліція НАТО робить небо безпечніше", - наголосив генсек Альянсу.
Повне ексклюзивне інтерв'ю Генсека НАТО читайте на УНІАН.