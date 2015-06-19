Генсек НАТО: Росія робить все можливе, щоб приховати свою військову активність

При цьому він наголошує, що НАТО буде вітати будь-які подальші кроки, спрямовані на підвищення прозорості військової діяльності.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

"Нещодавно я обговорював важливість прозорості та передбачуваності військової діяльності з міністром закордонних справ Лавровим. Ми працювали протягом багатьох десятиліть, щоб побудувати стабільну систему європейської безпеки, засновану на меншій кількості сил, меншій кількості зброї, меншій кількості великих навчань і на більшому обміну інформацією та угодах з контролю над озброєннями. Ці угоди знижували ризик конфліктів та прорахунків", - констатував Столтенберг.

Читайте такожГенсек НАТО анонсував візит до України

Він також згадав і Угоду про звичайні збройні сили в Європі, яка встановлювала обмеження на кількість та рух такого обладнання, як танки та винищувачі. "Але Росія в односторонньому порядку припинила реалізацію цього документа. Угода про відкрите небо дозволяє нам дивитися на території один одного з повітря з метою підвищення прозорості. Але Росія перешкоджає цій діяльності. Віденський документ встановлює правила для повідомлень про великі військові навчання і дозволяє перевірки. Але Росія знайшла шляхи, щоб уникнути повідомляти про найбільші військові навчання в часи після холодної війни", - нагадав Генсек НАТО.

При цьому він повідомив, що у трьох з російських навчань брали участь понад 80 тисяч військовослужбовців. "Одне з таких раптових навчань, яке відбулося в лютому минулого року, було використано для розгортання сил, щоб анексувати Крим. Інші маскують підтримку сепаратистів на східній Україні, що призвело до накопичення сил на кордоні України", - сказав Столтенберг.

З іншого боку, за його словами, НАТО "прагне створити прозорість та передбачуваність". "Наші найбільші за двадцять років навчання будуть проведені наступної осені в Італії, Португалії та Іспанії. Про це було оголошено рік тому. Це не є раптовими навчаннями, і міжнародні спостерігачі, в тому числі Росія, будуть мати доступ до наших навчань. Ви можете знайти розклад наших запланованих навчань на сайті НАТО. НАТО не має нічого приховувати, в той час, як Росія робить все можливе, щоб звести до мінімуму прозорість того, що роблять її сили. Таким чином, ми будемо вітати будь-які подальші кроки Росії для підвищення прозорості щодо своєї військової діяльності", - наголосив Генсек Альянсу.

Читайте такожУ Брюсселі 24-25 червня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Відповідаючи на запитання, чому Росія збільшує кількість польотів, під час яких російські військові літаки порушують європейський повітряний простір і літають без включених сигналів, створюючи небезпечну ситуацію для цивільної авіації, Столтенберг сказав: "Я не хочу спекулювати щодо російських мотивів. Але в цілому в останні роки російська військова діяльність стала більш напористою".

При цьому він зазначив, що важливо, "особливо у важкі часи, бути прозорим і передбачуваним щодо такої діяльності, аби уникнути непорозумінь".

"Російська військова авіаційна активність діяльність поблизу кордонів НАТО зросла в кількості та складності. Росія значно збільшила масштаб, кількість і спектр військових польотів, у тому числі, бомбардувальних з ядерними можливостями, на більшій частині Земної кулі", - констатував Столтенберг.

За його словами, у 2014 році авіація союзників піднімалася у повітря більш як 400 разів, щоб перехопити російські літаки по всій Європі, що значно більше, ніж у попередні роки. В цьому році авіація союзників піднялася більше 100 разів у відповідь на російську авіаційну діяльність.

"Після занепокоєння щодо збільшених ризиків цивільної авіації в результаті російської військової діяльності в квітні Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) встановило, що такі польоти становлять високий ризик для цивільної авіації. EASA також виявило, що повітряна поліція НАТО робить небо безпечніше", - наголосив генсек Альянсу.

Повне ексклюзивне інтерв'ю Генсека НАТО читайте на УНІАН.