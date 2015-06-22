Глава МЗС Литви: санкцій недостатньо, необхідно політично ізолювати Росію

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю австрійській Die Presse, передають РИА Новости.

"Є ще один варіант, і я не розумію, чому він досі не використовується: політична ізоляція. Я не маю на увазі, що слід розірвати всі контакти. Деякі, на робочому рівні, повинні бути продовжені. Але я не розумію, чому зустрічі на високому рівні проводяться без усілякої причини і без якого-небудь результату. Створюється враження, що справи йдуть як зазвичай", — сказав Лінкявічюс.

Голова МЗС Литви також заявив, що країна зацікавлена у більш широкій присутності Збройних сил США на своїй території.

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Крім того, за словами Лінкявічюса, Європа повинна пам'ятати про підтримку балансу ядерних потенціалів. "Ми повинні підтримувати достатній потенціал ядерної зброї в Європі", — сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Литва розраховує на продовження режиму санкцій Євросоюзу щодо Росії в кінці червня. За оцінкою глави литовського зовнішньополітичного відомства, зусилля, спрямовані на реалізацію Мінських угод, "не принесли своїх плодів". "Стабілізації ситуації на сході України не відбулося", - констатував він, додавши, що, на його думку, "Росія перевіряє" європейські країни.