Соратник Путіна з санкційного списку ЄС симулював хворобу для в'їзду в Болгарію - ЗМІ

Росіянин з санкційного списку прикинувся хворим, аби потрапити до ЄС. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на неназване джерело, передає Дождь.

За інформацією видання, кілька тижнів тому Болгарія впустила в Євросоюз «наближеного Путіна». Це, за інформацією джерела, було зроблено на гуманітарних підставах. У МЗС Німеччини виданню підтвердили, що заборона на в'їзд до Євросоюзу по санкціям передбачає деякі винятки.

За інформацією німецької розвідки, зазначає Bild, росіянин симулював хворобу і проводив ділові зустрічі. У МЗС Болгарії коментувати цю інформацію відмовилися.

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У понеділок, 22 червня, Євросоюз на півроку продовжив санції щодо Росії. У МЗС РФ заявили, що «в ЄС знову запанувала думка русофобского лобі» і вказали на «цинізм», оскільки про санкції було оголошено в день 74 річниці нападу Німеччини на СРСР.