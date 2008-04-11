Росія при вступі України та Грузії в НАТО вживе військові заходи і не тільки
11:44, 11 квітня 2008Світ
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Про це заявив начальник Генштабу
|Юрій Балуєвський
"Однозначно, Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів поблизу державних кордонів. Це будуть не тільки військові заходи, це будуть заходи іншого характеру", - сказав Балуєвський, відповідаючи на питання РІА Новини.
Кажучи про те, про які саме заходи йдеться, начальник Генштабу сказав: "Ми почекаємо - питання неоднозначне".
"Населення України виступає однозначно не за вступ України в НАТО. Незважаючи на так званий референдум в Грузії, згідно з яким близько 70% підтримали (цю ідею), ще не вечір, подивимося", - заявив Балуєвський.
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