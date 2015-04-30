Польща зафіксувала "високу активність" російських спецслужб

Про це йдеться у доповіді Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомляє "Радіо Польща".

"Важливим елементом російської діяльності було створення розбіжностей між ЄС та НАТО. На перший план висувалися антиєвропейські й антиамериканські висловлювання в основному євроскептиків з країн-членів ЄС", - наголошується в документі.

За інформацією авторів звіту, головною метою роботи російських спецслужб є дискредитація позиції Польщі та інших країн-членів НАТО в українському питанні.

Польські спецслужби також наголошують, що з початку конфлікту в Україні Росія бере активну участь у підтримці пропагандистських проектів.

"Це проекти, які створюють одночасно позитивний образ Росії, а також показують в негативному світлі опонентів політики Кремля". При цьому Агентство внутрішньої безпеки спостерігало збільшення активності з боку різних установ Росії з метою консолідації та активізації в Польщі проросійської середовища", - йдеться у доповіді.

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Окрім того, згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, російська сторона проводила розвідувальну діяльність у політичній, економічній і науково-технічній сферах.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери зламали доступ до архівів листування співробітників Білого дому, а також деяких людей поза президентської адміністрації, з якими Обама регулярно -переписувався.