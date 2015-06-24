ПАРЄ залишила Росію в асамблеї та зберегла санкції проти неї
Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію "Щодо можливого позбавлення повноважень російської делегації".
Документ, що містить жорстку критику на адресу Росії, підтримали 128 депутатів, проти проголосували 11, повідомляє "Європейська правда".
Цим рішенням підтверджуються всі обмеження, накладені у ПАРЄ на представників Російської федерації (включно з позбавленням права голосу).
Асамблея визнала присутність на Донбасі підрозділів регулярної російської армії, а зона АТО названа "територією під контролем проросійських сепаратистів та російських військ".
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У документі також засуджуються напади на Дебальцеве, Мар’їнку, Маріуполь, також наголошується на відповідальності РФ за ці дії – стверджується, що ці напади було скоєно за підтримки російських регулярних підрозділів.
Також у вимогах резолюції йдеться, що Росія повинна не лише відкликати всі свої війська з території України, а й звільнити полонених, що утримуються на території РФ.
Водночас, ПАРЄ не припинила повноваження російської делегації, хоча мала таку процедурну можливість.
Стверджується, що мотив відмови від анулювання повноважень РФ є бажання "зберегти можливість для діалогу".