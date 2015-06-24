ПАРЄ залишила Росію в асамблеї та зберегла санкції проти неї

Документ, що містить жорстку критику на адресу Росії, підтримали 128 депутатів, проти проголосували 11, повідомляє "Європейська правда".

Цим рішенням підтверджуються всі обмеження, накладені у ПАРЄ на представників Російської федерації (включно з позбавленням права голосу).

Асамблея визнала присутність на Донбасі підрозділів регулярної російської армії, а зона АТО названа "територією під контролем проросійських сепаратистів та російських військ".

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У документі також засуджуються напади на Дебальцеве, Мар’їнку, Маріуполь, також наголошується на відповідальності РФ за ці дії – стверджується, що ці напади було скоєно за підтримки російських регулярних підрозділів.

Також у вимогах резолюції йдеться, що Росія повинна не лише відкликати всі свої війська з території України, а й звільнити полонених, що утримуються на території РФ.

Водночас, ПАРЄ не припинила повноваження російської делегації, хоча мала таку процедурну можливість.

Стверджується, що мотив відмови від анулювання повноважень РФ є бажання "зберегти можливість для діалогу".