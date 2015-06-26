Путін і Обама обговорили українську кризу і реалізацію Мінських угод

Про це повідомляє прес-служба російського президента.

В контексті ситуації в Україні президенти домовилися, що найближчим часом помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд і заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін сконтактують для обговорення ходу імплементації цих домовленостей.

Значна увага в ході бесіди була приділена комплексу питань, пов'язаних з боротьбою з тероризмом, особливо з поширенням впливу угруповання «Ісламська держава» на Близькому Сході. Володимир Путін і Барак Обама домовилися доручити Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і держсекретареві США Джону Керрі провести зустріч для обговорення цієї теми.

Крім того, президенти Росії і США докладно обговорили поточну проблематику двосторонніх відносин. Відбувся також детальний обмін думками щодо ситуації в Сирії, зачіпалася тема врегулювання іранської ядерної програми.

Читайте такожПутін заявив про необхідність розвитку російської армії через "викликів та ризиків" біля кордонів РФ

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки вважають, що продовження Європейським Союзом дії секторальних економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на її дії в Україні, свідчить про єдність світової спільноти в протистоянні агресії Москви.