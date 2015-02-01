ЄК займеться дослідженням небезпеки військових літаків РФ для цивільної авіації

Про це повідомила комісар Європейської комісії з транспорту Віолета Булк у відповідь на запит депутата Європарламенту від Естонії Урмаса Паета, передає Delfi.

За наявними даними Єврокомісії, деякі країни-члени Євросоюзу мають намір почати супровід невідомих повітряних засобів, які не оснащениі транспондером або не включили його на час польоту.

«В результаті диспетчерські служби цивільної авіації отримають уявлення про те, що відбувається в повітряному просторі і зможуть передавати інформацію про це пілотам цивільної авіації. Такий супровід також активує систему раннього оповіщення, яка допомагає пілотам цивільної авіації запобігти зіткненню в повітрі з іншими літаками»,- пояснила Булк.

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Комісар з транспорту додала, що на підставі результатів зробленого аналізу Європейська комісія вирішить, які заходи необхідно вжити для забезпечення безпеки цивільної авіації.