Росія на фоні протестів у Єревані виділить Вірменії $200 мільйонів кредиту на зброю

Російська Федерація надасть Вірменії пільговий кредит у 200 мільйонів доларів, який дозволить розширити арсенал Збройних сил республіки сучасним озброенням.

Про це повідомляє прес-служба глави вірменської держави за підсумками зустрічі президента Вірменії Сержа Саргсяна з міністром транспорту РФ, співголовою вірмено-російської міжурядової комісії Максимом Соколовим, передають «Новини-Вірменії».

«Засідання вірмено-російської міжурядової комісії ознаменувалося підписанням угоди про надання Вірменії 200 млн доларів, що дозволить значно розширити асортимент сучасних озброєнь в арсеналі вірменських Збройних сил», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 червня у Вірменії проходять протести проти підвищення тарифів на електроенергію.

26 червня учасники акції заблокували рух у центрі Єревану і провели "ходу непокори", до якої приєднувалися перехожі.