У Тунісі слідчі ідентифікували майже половину тіл загиблих

За даними представників туніського уряду, слідчі та лікарі встигли на ранок неділі ідентифікувати 17 тіл з 38 загиблих внаслідок теракту в готелі Imperial Marhaba в Тунісі, повідомляє DW.COM. Згідно з оприлюдненою інформацією міністерства охорони здоров'я, серед впізнаних загиблих громадяни Великобританії, Німеччини, Ірландії, Бельгії та Португалії.

Читайте такожУ Тунісі пройшли акції проти тероруПовідомлення про загибель щонайменше одного громадянина Німеччини підтвердив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Урядовці Тунісу заявили ввечері п’ятниці, 26 червня, що серед жертв нападу терористів були і французи. Однак у суботу очільник зовнішньополітичного відомства Франції Лоран Фабіус заявив, що підтверджень повідомлень про смерть французьких туристів унаслідок теракту не надходило.

За даними представників влади Великобританії, теракт позбавив життя щонайменше 15 громадян країни. Це найвище число жертв унаслідок терористичного акту після серії вибухів у Лондоні в 2005 році. Раніше представники влади Тунісу також повідомляли, що більшість жертв атаки терористів на готель - громадяни Великобританії. Крім того, британці складають переважну більшість серед поранених внаслідок нападу. За інформацією туніської влади, поранення одержали 25 громадян Великобританії. Серед поранених також семеро тунісців, троє бельгійців, один німець, один українець, один росіянин та представник ще однієї держави, чиє громадянство поки не встановлено.

Вчинений кривавий теракт може завдати відчутного удару по туристичній галузі Тунісу. Великі туристичні оператори вже пропонують безкоштовну заміну турів в Туніс на інші країни. Британські туристичні фірми готові задіяти щонайменше 10 літаків, щоб вивести своїх клієнтів з цієї середземноморської країни.

Водночас прем’єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід оголосив боротьбу з тероризмом національним завданням. Рада безпеки країни постановила закрити майже 80 мечетей, причетних до екстремістських угруповань. Крім того, підозрілим партіям та спілкам, згідно з нещодавньою постановою, теж загрожує розпуск.

Як повідомлялося, відповідальність за вчинений теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".