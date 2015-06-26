Іспанія підвищила рівень терористичної загрози через теракти у Франції, Тунісі та Кувейті

Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорхе Фернандес Діас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За словами Діаса, активація цього рівня оповіщення була прийнята з трьох причин: близькість країн, де були здійснені теракти, інформація спецслужб та близькість до першої річниці оголошеного "Ісламською державою" халіфату.

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Підвищення рівня загрози передбачає посилення спостереження за підозрілими об'єктами і життєво важливими інфраструктурними об'єктами. Крім того, всі підрозділи, що займаються безпекою, приведені в підвищену стадію готовності.

Нагадаємо, сьогодні у Тунісі терористи відкрили стрілянину на пляжі, вбивши щонайменше 28 людей.

В результаті теракту в мечеті у Кувейті загинули 25 людей.

Крім того, ісламські терористи вчинили напад на завод у Франції та вбили одну людину.