Меркель заявила, що Берлін готовий вести переговори з урядом Греції у будь-який час

Європейські лідери вважають, що є ще час для досягнення угоди та уникнення дефолту Греції і можливого виходу цієї країни з єврозони.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Берлін «готовий говорити з урядом Греції в будь-який час», повідомляє Радіо Свобода.

За словами президента Франції Франсуа Олланда, «Франція за те, щоб Греція залишилася в єврозоні, і Франція готова діяти».

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Європейська комісія наголосила, що надасть нові пропозиції, які спрямовані на подолання кризи, пізніше 29 червня.

Ринки Європи та Азії різко впали сьогодні на тлі того, що Афіни 30 червня мають погасити 1 млрд 600 млн євро боргу перед Міжнародним валютним фондом.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що 29 червня банки в його країні не відкриються і фондовий ринок буде закритим протягом приблизно тижня.