Переговори з Іраном щодо ядерної програми продовжено до 7 липня

Як передає Німецька хвиля з посиланням на Держдепартамент США, переговори з Іраном проводять п'ять держав, які мають право вето в Раді Безпеки ООН (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція) та Німеччина.

Новий раунд переговорів, який може стати останнім, днями розпочався в Відні. Раніше сторони мали на меті підписати остаточну угоду щодо іранської ядерної програми до 1 липня. Перед відкриттям переговорів у Відні держсекретар США Джон Керрі та глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявляли, що переговори можуть продовжити, бо сторони мають узгодити низку складних питань.

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ЄС продовжив пом'якшений режим санкцій проти Тегерану

Між тим президент США Барак Обама заявив у Вашингтоні, що переговори будуть "жорсткими". Чи завершаться вони успіхом до 7 липня, залежить від Тегерана.

"Я вийду з переговорів, якщо угода не буде прийнятною", - наголосив американський президент.

Однак, щоб не обтяжувати перебіг переговорів, Європейський Союз продовжив до 7 липня пом'якшений режим санкцій щодо Ірану, передає dpa. Це дасть ЄС час для пошуку довгострокового рішення, заявили у представництві ЄС у Брюсселі.

Санкції щодо Тегерана полегшили в листопаді 2013 року, щоб спростити пошук компромісу. Ірану, зокрема, дозволили експорт нафтохімічних продуктів до ЄС, торгівлю золотом і коштовними металами. 30 червня мав закінчитися термін дії полегшених санкцій, бо до цього часу сторони мали намір підписати остаточну угоду.