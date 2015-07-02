Лагард: референдум прояснить стан речей в Греції

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Бі-бі-сі.

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Крістін Лагард наполягає на реформах, на які, на її думку, Афіни повинні погодитися перед тим, як кредитори Греції запропонують їй новий транш.

Грецький прем'єр Алексіс Ціпрас закликав співгромадян голосувати на референдумі проти заходів економії, запропонованих європейською стороною.

Міжнародні кредитори Греції - ЄС, МВФ і Європейський центробанк – наполягають на скасуванні особливих умов ПДВ для грецьких островів, підвищення пенсійного віку до 2022 року, а також на введенні суворого покарання для тих, хто достроково виходить на пенсію.

Грецькі банки закрилися на тиждень після провалу переговорів уряду з міжнародними кредиторами.

ЄЦБ підтримує ліквідність грецьких банків, щоб не допустити колапсу.