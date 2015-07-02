Не менше 34 осіб загинули при аварії порома на Філіппінах
12:52, 02 липня 2015Світ
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Не менше 34 осіб загинули і ще 70 пропали без вісті в результаті аварії морського порома біля філіппінського острова Лейте.
Рятувальна операція продолжаетсяabc.net.au/
В ході рятувальної операції, яка розгортається на місці події аквалангісти намагаються потрапити всередину корпусу затонулого судна, передають РИА Новости з посиланням на новинний портал GMA News.
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Тим часом, Reuters з посиланням на берегову службу Філіппін, повідомляє, що станом на даний момент вдалося врятувати 118 пасажирів порому.
Раніше повідомлялося, що рятувальники вже витягли з води тіла перших загиблих.
За заявою філіппінської берегової охорони, пором MB Nirvana, на борту якого перебували 173 пасажира, прямував на острів Камотес, але через сильні хвилі перекинувся в 200 м від (причалу) порту Ормок.
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