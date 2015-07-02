Не менше 34 осіб загинули при аварії порома на Філіппінах

В ході рятувальної операції, яка розгортається на місці події аквалангісти намагаються потрапити всередину корпусу затонулого судна, передають РИА Новости з посиланням на новинний портал GMA News.

Читайте такожПором зі 173 пасажирами перекинувся на Філіппінах, десятки загиблих

Тим часом, Reuters з посиланням на берегову службу Філіппін, повідомляє, що станом на даний момент вдалося врятувати 118 пасажирів порому.

Раніше повідомлялося, що рятувальники вже витягли з води тіла перших загиблих.

За заявою філіппінської берегової охорони, пором MB Nirvana, на борту якого перебували 173 пасажира, прямував на острів Камотес, але через сильні хвилі перекинувся в 200 м від (причалу) порту Ормок.