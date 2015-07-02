Рятувальники дістали з води тіла 8 загиблих при катастрофі порома на Філіппінах
11:24, 02 липня 2015Світ
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Рятувальники витягли з води тіла восьми осіб, загиблих в результаті катастрофи морського порома біля берегів філіппінського острова Лейте.
REUTERS
Про це повідомив представник місцевої влади Агосто Зурита. На борту порома MB Nirvana, що перекинувся, перебували 173 пасажира, передають РИА Новости. Повідомлялося, що загинули не менше 33 осіб.
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"Раніше представник філіппінської берегової охорони капітан Арман Баліло заявив, що пором зі 173 пасажирами перекинувся в 200 м від (причалу) порту", - повідомляє новинний портал GMA News.
За первинною інформацією, пором прямував з міста Ормок на острів Камотес, проте сильні хвилі на морі перекинули його.
На місці події проводиться рятувальна операція.
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