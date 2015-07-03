Грузія вимагає від Росії 70 мільйонів євро за депортацію грузин в 2006 році

Про це йдеться в заяві Мін'юсту Грузії, повідомляє Грузія Online.

Відзначається, що за нанесену моральну шкоду Грузія вимагає від влади Росії 70 320 000 євро. Ця сума заснована на прецедентних рішеннях Страсбурзького суду у подібних справах.

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"За допомогою Страсбурзького суду Грузія повинна отримати і позицію Росії, яку їй належало представити суду у 12-місячний термін", - йдеться в заяві Мін'юсту.

Проте Мін'юст Грузії не отримав від Росії документацію щодо позицій в обхід Страсбурзького суду.

З урахуванням цього, відповідно до інструкції Європейського суду та неможливості проведення переговорів з міністерством юстиції РФ, Мін'юст Грузії представив в Страсбурзький суд письмові міркування з приводу компенсації.

Як відомо, ЄСПЛ встановив порушення Росією декількох статей Європейської конвенції з прав людини в 2006 році, коли була проведена масова депортація грузинів. У рішенні суду зазначається, що з боку Росії мала місце координована політика щодо затримання, арешту і масового вигнання грузин, відповідно, була порушена четверта стаття четвертого протоколу Європейської конвенції. Під час затримання грузини перебували в нелюдських умовах, чим були порушені ст. 3 і 5.

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Масові гоніння в Росії торкнулися тисяч чоловік грузинської національності. У позові грузинської сторони в якості ілюстрації наведено 130 індивідуальних випадків.