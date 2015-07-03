Путін на засіданні Радбезу: Росії не варто розраховувати на зміну "недружнього курсу" Заходу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії не варто розраховувати на зміну "недружнього курсу Заходу", який не хоче аналізувати ситуацію в Україні – через що почався "весь сир-бор".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на засіданні російської Ради безпеки.

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«Останні події показують, що розраховувати на зміну недружнього курсу з боку деяких наших геополітичних опонентів в осяжному майбутньому не доводиться», - заявив Путін.

Він нагадав, що Євросоюз продовжив укотре дію «своїх так званих санкцій» проти РФ, а в США ведеться постійна дискусія про посилення санкцій.

«Причому ніхто навіть не намагається аналізувати причини того, що відбувається, скажімо, на південному сході України (РФ окупувала низку районів на сході України, в Донецькій та Луганській областях - УНІАН), через що, власне, весь сир-бор і почався. Маю на увазі, що ті, хто запроваджує ці обмежувальні заходи щодо Росії, так звані санкції, вони, власне, і є винуватцями всіх подій, свідками яких ми зараз на південному сході України є», - додав президент РФ.

Путін упевнений, що причина тиску на Росію – її «незалежна внутрішня й зовнішня політика». «Ми не торгуємо своїм суверенітетом. Не всім це подобається, але інакше бути не може», - стверджує Путін.

«Сьогодні очевидно, що спроби розколоти, роз'єднати наше суспільство, зіграти на окремих труднощах, намацати слабку ланку не дали очікуваних результатів. Очікуваних для тих, хто ці обмежувальні заходи стосовно нашої країни вводив і продовжує підтримувати», - сказав Путін.

Він заявив, що громадяни РФ і всі ключові політичні сили, російський бізнес «розуміють, що відбувається, і знають, що потрібно робити». За його словами, оперативно вжиті заходи дозволили стабілізувати ситуацію в економіці, фінансовій сфері, на ринку праці.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти РФ.

17 липня постійні представники країн ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.