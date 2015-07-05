Німецькі аналітики очікують хвилю поглинань інвесторами з Китаю та Близького Сходу

Аналітики німецького банку зазначають, що особливий інтерес до підприємств Німеччини виявляють інвестори з Близького Сходу та Китаю, передає DW.de.

За прогнозами Deutsche Bank, Німеччині слід готуватися до цілої хвилі поглинань німецьких компаній інвесторами з Китаю та Близького Сходу. "Ніколи ще інтерес до Європи не був настільки великий", - констатував один з директорів відділу Deutsche Bank з проектів в Європі Карл-Георг Альтенбург (Karl-Georg Altenburg) в інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), оприлюдненому в неділю, 5 липня.

За словами Альтенбурга, німецькі підприємства знаходяться під пильною увагою у молодого покоління правлячих кланів у країнах Близького Сходу та КНР, і оскільки їхній інтерес настільки високий, а державні фонди - настільки великі, то Deutsche Bank створив для обслуговування таких інвесторів спеціальну групу.

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Широка участь іноземних інвесторів у німецьких підприємствах - аж ніяк не новина. Так, наприклад, третім за значенням акціонером автоконцерну Volkswagen (VW) є Катар, якому належить 17 відсотків голосів. А авіакомпанія Etihad з Абу-Дабі є найбільшим акціонером другої за величиною авіакомпанії у ФРН - Air Berlin.

Видання зазначає, що арабські країни, завдяки доходам від нафти й газу, володіють величезними фінансовими коштами, однак оскільки ера викопного палива може закінчитися вже через кілька десятиліть, вони намагаються освоювати нові ніші в таких галузях, як фінанси, нерухомість і туризм.