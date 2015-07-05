У Греції противники реформ почали святкування після оголошення результатів екзит-полів (фото)

21:32, 05 липня 2015
Світ
782 0

Після оголошення результатів екзит-полів щодо референдуму в Греції, відповідно до яких більшість громадян начебто проголосували "проти" вимог міжнародних кредиторів, противники реформ розпочали святкування.

REUTERS

Сотні прибічників ідеї відхилення програми економії та реформ вийшли в неділю, 5 липня, на площу перед парламентом в Афінах, передає агентство DW з посиланням на грецьке телебачення.

Згідно з попередніми прогнозами, близько 55 відсотків греків проголосували проти вимог міжнародних кредиторів запровадити заходи жорсткої економії в обмін на нові кредити.

Читайте такожНа референдумі у Греції проголосували понад 50% виборців

За підрахунками дев'яти відсотків голосів, 59,9 відсотка греків проголосували "проти", ще 40,1 відсотка проголосували "за".

REUTERS

Грецький міністр оборони Панос Камменос висловив задоволення результатами екзит-полів. "Це показує, що грецький народ не можна шантажувати, тероризувати та залякати. Демократія перемагає", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

REUTERS

Раніше УНІАН повідомляв, що за підсумками чотирьох екзит-полів на референдумі від 49,5% до 54,5% виборців сказали "ні" вимогам кредиторів, від 45,5% до 50,5% - "так". 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter