Віце-канцлер Німеччини: уряд Греції зруйнував останні мости для пошуку компромісу

Про це заявив сьогодні віце-канцлер, міністр економіки і енергетики ФРН Зігмар Габріель виданню Tagesspiegel, пише ТАСС.

Уряд в Афінах "зруйнував останні мости, завдяки яким Європа і Греція могли прийти до компромісу", - зазначив він. "Враховуючи відмову від правил гри єврозони, яка виражається у сказаному більшістю голосів "ні" (пропозицій кредиторів), переговори про мільярдні програми навряд чи можна собі уявити", - додав Габріель.

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"(Алексіс) Ципрас і його уряд виводять грецький народ на шлях безнадії", - вважає він. За словами віце - канцлера, прем'єр Греції ввів в оману жителів країни, запевнивши, що позиції Афін на переговорах з кредиторами після референдуму посилилися.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними на референдум в Греції 60,59% виборців сказали "ні" вимог кредиторів, 39,41% — "так". Дані отримані за підсумками обробки бюлетенів з 26,29% дільниць.