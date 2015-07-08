Греція до 9 липня має надати єврозоні план реформ, щоб отримати нове фінансування - Туск

Про це у вівторок в Брюсселі на прес-конференції по завершенню євросаміту повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми домовилися терміново вивчити, чи можливо знайти основу для пошуку домовленостей, які будуть шанувати існуючі зобов'язання та наші спільні правила. Уряд Греції у четвер, 9 липня, найпізніше, надасть в деталях пропозиції для всеохоплюючого та конкретного плану реформ для оцінки трьома інституціями, які будуть надані Єврогрупі. Глави держав та урядів зустрінуться у неділю, 12 липня", - сказав Туск.

Крім того, у неділю відбудеться і саміт Євросоюзу в цілому, адже вирішення питання кризи в Греції буде мати вплив на всі країни ЄС, уточнив президент Європейсько Ради.

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За словами Туска, він закликав всіх лідерів знайти консенсус, який буде "нашим спільним успіхом, без переможених та переможців". "Якщо цього не станеться, це значить кінець переговорів з усіма можливими наслідками, включаючи найгірший сценарій, в якому всі з нас програють. Наша нездатність знайти домовленість може призвести до банкрутства Греції та її банківської системи. Це буде боляче для грецького народу. У мене немає сумніву, що це вплине на всю Європу, також і в геополітичному сенсі", - заявив Туск.

При цьому він наголосив, що якщо "хтось має ілюзію, що це не може бути вирішено, вони наївні". "У нас є тільки п'ять днів, щоб знайти домовленості", - додав президент Європейської Ради.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 липня, ввечері відбувся екстрений саміт країн єврозони, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас повинен був представити нові пропозиції по виходу країни з боргової кризи.

Перед самітом, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не виключав виходу Греції з єврозони в разі відсутності надійного пакету реформ. У той же час президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішуче виступає за збереження Греції в єврозоні.