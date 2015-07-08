Ципрас назвав кризу в Греції загальноєвропейською проблемою

Криза в Греції є загальноєвропейською проблемою. Таку думку висловив у вівторок прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за підсумками саміту зони євро в Брюсселі, передає ТАСС.

"Нашим головним завданням є досягнення соціально-справедливої та економічно життєздатної угоди, - зазначив Ципрас. - У нас немає грецької проблеми, у нас є загальноєвропейська проблема".

"Грецький уряд представив пропозиції, які були сформульовані як національна стратегія на вчорашній раді політичних лідерів (лідерів парламентських партій), - підкреслив прем'єр. - Вони включають в себе зобов'язання щодо достатнього покриття фінансових потреб, сильний інвестиційний пакет для вирішення проблеми безробіття, а також припускають під собою предметне обговорення необхідної реструктуризації боргу".

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Ципрас повідомив, що переговори в рамках саміту пройшли в позитивному ключі. "Ми почали інтенсивний діалог для того, щоб знайти рішення до кінця тижня, - зазначив він. - Уряд має в руках зброю - вердикт грецького народу".