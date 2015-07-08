Велика вода у США: людей рятують із залитих авто (відео)

10:39, 08 липня 2015
Світ
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Потужні зливи накрили Сполучені Штати Америки.

REUTERS

Про підтоплення звітують рятувальні служби центральних і південних районів країни, повідомляє ТСН.

Постраждали Техас і Лас-Вегас. Людей, яких стихія застала у дорозі, доводилося витягувати із залитих водою машин. Стіни будинків теж не рятували жителів від великої води. 

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У свою чегу синоптики попереджають, що зливи дошкулятимуть американцям ще принаймні кілька днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що повінь у найбільшій курортній агломерації Краснодарського краю забрала щонайменше одне життя, понад 400 будинків виявилися підтопленими.

Багато жителів міста пов'язали повінь з порушеннями у ході будівництва олімпійських об'єктів при підготовці до зимової Олімпіади 2014 року.

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