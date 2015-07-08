Велика вода у США: людей рятують із залитих авто (відео)
10:39, 08 липня 2015Світ
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Потужні зливи накрили Сполучені Штати Америки.
REUTERS
Про підтоплення звітують рятувальні служби центральних і південних районів країни, повідомляє ТСН.
Постраждали Техас і Лас-Вегас. Людей, яких стихія застала у дорозі, доводилося витягувати із залитих водою машин. Стіни будинків теж не рятували жителів від великої води.
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У свою чегу синоптики попереджають, що зливи дошкулятимуть американцям ще принаймні кілька днів.
Раніше УНІАН повідомляв, що повінь у найбільшій курортній агломерації Краснодарського краю забрала щонайменше одне життя, понад 400 будинків виявилися підтопленими.
Багато жителів міста пов'язали повінь з порушеннями у ході будівництва олімпійських об'єктів при підготовці до зимової Олімпіади 2014 року.
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