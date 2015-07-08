Міністр фінансів Греції випадково "засвітив" свої переговорні нотатки (фото)

Про це у середу повідомляє британське видання The Daily Mail, пише Європейська правда.

Як відзначається, позуючи для фотографії з главою Єврогрупи Йеруном Дейсселблумом, Цакалотос не зміг приховати від фотографів свої нотатки.

Зокрема, як відзначає видання, серед записів, написаних англійською мовою, містяться такі фрази, як "політична ситуація", "жодного тріумфалізму" та "послання народу".

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Як вважає ЗМІ, нотатки швидше за все свідчать про намір Цакалотоса нагадати представникам Єврогрупи про результати недільного референдуму, під час якого 61% греків виступили проти пропозицій кредиторів.

Водночас варто зауважити, що нотатки міністра не розкривають якихось деталей щодо майбутньої пропозиції Греції.

Як відомо, грецька делегація не представила нових пропозицій на зустрічі міністрів фінансів єврозони в Брюсселі.

Наразі грецький уряд щонайпізніше в четвер, 9 липня, повинен представити докладно свої пропозиції щодо всеосяжних і конкретних реформ.

Позачерговий саміт ЄС щодо Греції відбудеться 12 липня.