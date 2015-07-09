У Франції поліцейським дозволили носити бороду й набивати татуювання

Про це повідомляє французьке видання Quest France з посиланням на профспілку Force Ouvriere, передає Європейська правда.

Як відзначається, раніше це питання регулювалося правилом від 1974 року, яке забороняло поліцейським носити бороду.

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Виняток допускався лише в тому випадку, якщо працівник правохоронних органів надавав медичну справку, яка свідчила про необхідність носіння бороди.

Згідно з новими правилами, поліцейські можуть носити бороду, за умови що вона "акуратно підстрижена".

"Якщо ми хочемо, щоб правила були ближчими до населення, ми повинні адаптуватися до змін у суспільстві", - наголосив національний секретар профспілки Ів Лефевр.