Грузія терміново виводить свій миротворчий контингент з Косова

Міністерство оборони Грузії ухвалило рішення вивести свій миротворчий контингент із Косова.

Про це повідомили в прес-службі оборонного відомства Грузії, передає ІА «Новини-Грузія».

«Всі 150 грузинських миротворців залишать територію Косова до кінця цього тижня», - сказала начальник прес-служби Міноборони Нана ІНЦКІРВЕЛІ.

За її словами, дане рішення вже узгоджено з командуванням міжнародних миротворчих сил у Косові.

Грузія бере участь у миротворчій операції в Косові з жовтня 1999 року. Спочатку туди було направлено взвод, а в 2002 році грузинський військовий контингент було збільшено до роти.