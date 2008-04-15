«Єдина Росія» не залишила Путіну вибору?

Партійний з`їзд «Єдиної Росії» учора вніс зміну в статут партії, що передбачає, що її головою може бути безпартійний.

Зокрема, як передає Газета.ру, до оновленого статуту внесено норму: «Головою партії може бути обраний громадянин Росії, який не є членом партії».

Відповідно до прийнятих в статут коректив, «єдинороси» розвели дві головні посади в партії – пости голови партії і голови Вищої ради. «Голова партії є вищим виборним обличчям партії, і, у разі встановлення даної посади, обирається на з`їзді партії строком на чотири роки відкритим голосуванням двома третинами голосів від числа зареєстрованих делегатів з`їзду за наявності кворуму», – записано в статуті.

Окреслено коло повноважень голови партії – зокрема, він представляє її «у взаєминах з російськими, міжнародними і зарубіжними державними і недержавними органами і організаціями, громадськими об`єднаннями, фізичними і юридичними особами, засобами масової інформації».

У свою чергу, Лента.рувідзначає, що пост голови партії запропонують зайняти президентові Росії Володимиру ПУТІНУ. Зокрема, про це заявив спікер Держдуми і партійний лідер Борис ГРИЗЛОВ. За його словами, офіційна пропозиція В.ПУТІНУ буде зроблена у вівторок, 15 квітня.

Також видання відзначає, що внесені поправки в партійний статут Мінюст РФ повинен буде встигнути зареєструвати до завтрашнього дня. До сьогоднішнього дня обидва пости - голову партії і голови Вищої ради партії суміщав Б.ГРИЗЛОВ.

У повідомленні говориться, що раніше лідер "Єдиної Росії" заявив, що на з`їзді В.ПУТІНУ запропонують вступити в партію. Висловлювалися припущення, що В.ПУТІН стане її офіційним лідером замість Б.ГРИЗЛОВА, який збереже за собою пост спікера Держдуми. За іншою версією, В.ПУТІН зможе стати лідером "Єдиної Росії", не вступаючи в партію.

Термін президентських повноважень діючого президента РФ закінчується на початку травня 2008 року, коли він передасть владу Дмитру МЕДВЕДЄВУ, що переміг на президентських виборах. В.ПУТІН вже дав згоду очолити уряд при новому президентові.