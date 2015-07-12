Грецька криза: Олланд сподівається на домовленості, Меркель втратила довіру

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, перед початком Євросаміту Олланд сказав журналістам: "Це не про те, чи залишиться Греція у ЄС. Це про Європу. Ми говоримо про європейські інтереси. Тому я сподіваюся, що будуть досягнуті домовленості".

Президент Франції вважає, що не може бути "тимчасового виходу Греції із зони євро".

Читайте такожУ ЄС заявили про проект домовленостей з ГрецієюУ свою чергу Меркель заявила: "Станом на зараз ми не маємо заключного документа від міністрів Єврогрупи, щоб ми змогли розпочати переговори з Грецією. Я не здивована цим, тому що ситуація дуже складна. Ми втратили довіру до наших грецьких партнерів. Сьогодні в нас буде складна дискусія. У будь-якому випадку сьогодні в нас не буде домовленостей. На кону не тільки доля Греції, але всієї Європи".

Разом з тим, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що лідери "будуть до останньої хвилини боротися за вирішення ситуації".