Грецька криза: Олланд сподівається на домовленості, Меркель втратила довіру
Президент Франції Франсуа Олланд налаштований більш оптимістично, ніж канцлер Німеччини Ангела Меркель, щодо можливих домовленостей про надання Греції нової фінансової допомоги для виходу із кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, перед початком Євросаміту Олланд сказав журналістам: "Це не про те, чи залишиться Греція у ЄС. Це про Європу. Ми говоримо про європейські інтереси. Тому я сподіваюся, що будуть досягнуті домовленості".
Президент Франції вважає, що не може бути "тимчасового виходу Греції із зони євро".
Читайте такожУ ЄС заявили про проект домовленостей з ГрецієюУ свою чергу Меркель заявила: "Станом на зараз ми не маємо заключного документа від міністрів Єврогрупи, щоб ми змогли розпочати переговори з Грецією. Я не здивована цим, тому що ситуація дуже складна. Ми втратили довіру до наших грецьких партнерів. Сьогодні в нас буде складна дискусія. У будь-якому випадку сьогодні в нас не буде домовленостей. На кону не тільки доля Греції, але всієї Європи".
Разом з тим, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що лідери "будуть до останньої хвилини боротися за вирішення ситуації".