Нова робота принца Вільяма: онук Єлизавети II став пілотом вертольота швидкої допомоги (фото)
Принц працюватиме пілотом чотири дні на тиждень.
Британський принц Вільям сьогодні вийшов на нову роботу в якості пілота вертольота швидкої допомоги.
Про це повідомляє ВВС, передає Українська правда.
Принц Вільям раніше служив пілотом вертольота ВПС Британії, після чого пройшов курси цивільних льотчиків і був прийнятий в компанію, яка відповідає за діяльність вертольотів екстреної медичної служби в Східній Англії.
Читайте такожОпубліковані перші фото британської принцеси Шарлотти з братом
Онук королеви Єлизавети II заступив на першу зміну сьогодні о 7.00. Перша зміна принца в якості пілота разом з медичним персоналом триватиме 9,5 годин.
"Це мій перший день, і я трохи нервую. Ми починаємо на мокрому майданчику Кембриджського аеропорту, але я дійсно з нетерпінням чекаю початку роботи", - сказав Вільям.
Графік принца передбачає його участь в офіційних заходах, тому він працюватиме чотири дні на тиждень, а потім у нього буде чотири вихідні.