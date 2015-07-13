Нова робота принца Вільяма: онук Єлизавети II став пілотом вертольота швидкої допомоги (фото)

Британський принц Вільям сьогодні вийшов на нову роботу в якості пілота вертольота швидкої допомоги.

Про це повідомляє ВВС, передає Українська правда.

Принц Вільям раніше служив пілотом вертольота ВПС Британії, після чого пройшов курси цивільних льотчиків і був прийнятий в компанію, яка відповідає за діяльність вертольотів екстреної медичної служби в Східній Англії.

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Онук королеви Єлизавети II заступив на першу зміну сьогодні о 7.00. Перша зміна принца в якості пілота разом з медичним персоналом триватиме 9,5 годин.

"Це мій перший день, і я трохи нервую. Ми починаємо на мокрому майданчику Кембриджського аеропорту, але я дійсно з нетерпінням чекаю початку роботи", - сказав Вільям.

Графік принца передбачає його участь в офіційних заходах, тому він працюватиме чотири дні на тиждень, а потім у нього буде чотири вихідні.