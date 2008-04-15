Путін погодився очолити Єдину Росію

Виступаючи на з`їзді партії у Москві, президент РФ підкреслив, що приймає цю пропозицію з вдячністю і готовий узяти на себе додаткову відповідальність.

З`їзд "Єдиної Росії" одноголосно вибрав Путіна головою партії з 7-го травня. Перед голосуванням Борис Гризлов повідомив, що Федеральна реєстраційна служба зареєструвала новий статут "Єдиної Росії", який дозволяє на чолі партії бути безпартійному.

До речі, сам Путін, погоджуючись стати головою "Єдиної Росії", не став уточнювати, чи буде він вступати в партію.

Эхо Москвы