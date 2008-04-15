Меркель переймається долею білорусів
"Щоб ніхто там не думав, що весь світ їх забув"
Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликає європейських депутатів допомагати населенню Білорусі на шляху демократизації країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
“Нам всім потрібно допомагати цій країні пройти той шлях, який пройшли інші країни”, - сказала вона.
“Після досвіду “холодної війни” ми розуміємо, що потрібно займатися долями окремих людей. І саме це ми робитимемо стосовно Білорусі, щоб ніхто там не думав, що весь світ їх забув”, - додала А.МЕРКЕЛЬ.
Канцлер Німеччини зазначила, що потрібно користуватися всіма можливостями, щоб розповідати світу про всі випадки недотримання прав людини в Білорусі.