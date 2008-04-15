Меркель переймається долею білорусів

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликає європейських депутатів допомагати населенню Білорусі на шляху демократизації країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“Нам всім потрібно допомагати цій країні пройти той шлях, який пройшли інші країни”, - сказала вона.

“Після досвіду “холодної війни” ми розуміємо, що потрібно займатися долями окремих людей. І саме це ми робитимемо стосовно Білорусі, щоб ніхто там не думав, що весь світ їх забув”, - додала А.МЕРКЕЛЬ.

Канцлер Німеччини зазначила, що потрібно користуватися всіма можливостями, щоб розповідати світу про всі випадки недотримання прав людини в Білорусі.