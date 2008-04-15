Катастрофа пасажирського літака в Конго: 83 загиблих

Після катастрофи пасажирського літака DC-9 в місті Гома в Конго вижили як мінімум десятеро людей, повідомляє Associated Press. Зі свого боку, AFP повідомляє про шістьох живих.

Представник місцевої влади повідомив, що людей витягли з-під уламків літака і відправили до лікарні. На даний момент повідомляється, що при падінні загинули 83 пасажири і члени екіпажу.

Літак DC-9, що належить авіакомпанії Hewa Bora, зазнав катастрофи при зльоті. Він виконував рейс до столиці країни Кіншаси. Впавши на землю, літак спалахнув, повідомив представник аеропорту. На місце катастрофи були відправлені пожежні команди місії ООН в Конго.

Лента.ру