Огризко підбив підсумок переговорів у Росії

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО привернув увагу глави зовнішньополітичного відомства Росії Сергія ЛАВРОВА до факту появи низки відвертих антиукраїнських заяв офіційних чинників Російської Федерації, наголосивши на неприпустимості подібного у відносинах двох сусідніх країн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, коментуючи деякі із заяв російських політиків щодо вступу України до НАТО, В.ОГРИЗКО підкреслив, що Україна і надалі послідовно відстоюватиме забезпечення і захист своїх національних інтересів у всіх сферах і надто – у сфері гарантування безпеки нашої держави. І такою формою гарантування безпеки України, зазначив В.ОГРИЗКО, визначено НАТО як основу системи колективної безпеки. Міністр ще раз наголосив, що вступ України до НАТО не спрямований проти іншої країни.

В.ОГРИЗКО і С.ЛАВРОВ в ході переговорів обговорили питання щодо надання підтримки обома державами в задоволенні освітньо-культурних потреб національних меншин – української в Росії і російської в Україні. Керівник зовнішньополітичного відомства України закликав російську сторону вирішувати зазначене питання за принципом паритетності. В.ОГРИЗКО висловив занепокоєння у зв’язку з затяжним процесом розслідування фактів вбивства кількох активістів українських громадських організацій у Росії. У відповідь С.ЛАВРОВ зазначив, що російська сторона забезпечить об’єктивне розслідування цих фактів.

Керівники зовнішньополітичних відомств України та Російської Федерації зосередили також свою увагу на комплексі питань торговельно-економічного співробітництва між двома країнами. Окремим предметом переговорів було питання щодо розмежування територіальних вод в Азовському морі та Керченській протоці. Сторони зійшлися на думці в необхідності активізації переговорного процесу з цього питання.

В.ОГРИЗКО передав С.ЛАВРОВУ Меморандум між Україною та Російською Федерацією щодо етапів і порядку виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації з місць його тимчасової дислокації на території України.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня В.ОГРИЗКО перебував у Російській Федерації з робочим візитом.