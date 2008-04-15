Огризко підбив підсумок переговорів у Росії
Йшлося про культуру, море та неприпустимі вислови
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО привернув увагу глави зовнішньополітичного відомства Росії Сергія ЛАВРОВА до факту появи низки відвертих антиукраїнських заяв офіційних чинників Російської Федерації, наголосивши на неприпустимості подібного у відносинах двох сусідніх країн.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, коментуючи деякі із заяв російських політиків щодо вступу України до НАТО, В.ОГРИЗКО підкреслив, що Україна і надалі послідовно відстоюватиме забезпечення і захист своїх національних інтересів у всіх сферах і надто – у сфері гарантування безпеки нашої держави. І такою формою гарантування безпеки України, зазначив В.ОГРИЗКО, визначено НАТО як основу системи колективної безпеки. Міністр ще раз наголосив, що вступ України до НАТО не спрямований проти іншої країни.
В.ОГРИЗКО і С.ЛАВРОВ в ході переговорів обговорили питання щодо надання підтримки обома державами в задоволенні освітньо-культурних потреб національних меншин – української в Росії і російської в Україні. Керівник зовнішньополітичного відомства України закликав російську сторону вирішувати зазначене питання за принципом паритетності. В.ОГРИЗКО висловив занепокоєння у зв’язку з затяжним процесом розслідування фактів вбивства кількох активістів українських громадських організацій у Росії. У відповідь С.ЛАВРОВ зазначив, що російська сторона забезпечить об’єктивне розслідування цих фактів.
Керівники зовнішньополітичних відомств України та Російської Федерації зосередили також свою увагу на комплексі питань торговельно-економічного співробітництва між двома країнами. Окремим предметом переговорів було питання щодо розмежування територіальних вод в Азовському морі та Керченській протоці. Сторони зійшлися на думці в необхідності активізації переговорного процесу з цього питання.
В.ОГРИЗКО передав С.ЛАВРОВУ Меморандум між Україною та Російською Федерацією щодо етапів і порядку виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації з місць його тимчасової дислокації на території України.
Як повідомляв УНІАН, 15 квітня В.ОГРИЗКО перебував у Російській Федерації з робочим візитом.