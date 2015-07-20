Жертвами авіаудару США помилково стали восьмеро афганських силовиків

Цю інформацію підтвердили афганська влада і представники США, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

Зокрема, військові США в Кабулі підтвердили авіаудар і додали, що цей випадок буде розслідувати міжнародна коаліція боротьби з ісламістами на Близькому Сході.

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Інцидент стався в провінції Логар, на півдні від Кабула, де бойовики угруповання Талібан часто вчиняють терористичні акти щодо афганських силовиків. Логар - переважно під контролем талібів.

За словами одного з афганських генералів, авіаудар, ймовірно, був здійснений "помилково". Перед цим на вертольоти ВПС США було скоєно напад.