МЗС: РФ буде "намагатися співпрацювати" у питанні створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи МН17

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Росія «буде намагатися співпрацювати» у питанні створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи Boeing МН17.

Про це сказала на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

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«Що стосується позиції Росії, то якщо ви подивитеся, то попередня позиція була «вето», потім вони пішли зі своєю резолюцією, це означає, що вони будуть намагатися якось співпрацювати, оскільки більшість країн-членів РБ ООН підтримують ідею створення трибуналу»,- сказала Зеркаль.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

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Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня цього року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літак.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН щодо створення трибуналу.