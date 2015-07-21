Японія: війна Росії проти України загрожує глобальній безпеці

Про це йдеться в у щорічному звіті "Оборона Японії-2015", який схвалив уряд країни, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". У цьогорічному документі окремо виписані виклики з боку Росії з огляду на її дії в Україні.

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Росія, як йдеться у звіті, "залучена в так звану "гібридну війну", яку важко чітко ідентифікувати як збройний напад однієї країни (на іншу. - Ред.), намагається змінити статус-кво , що існує, силою або примусом. Ці російські спроби розглядаються як проблема глобальної безпеки, яка, можливо, може зачепити все світове співтовариство, включаючи Азію", - йдеться в поширеному документі.

У звіті йдеться і про військову активність інших сусідніх країн, що зростає. Зокрема, у доповіді наголошується на "активній діяльності Китаю в районі Південно-Китайського моря". Вже два роки Пекін, окрім посиленого морського патрулювання, проводить у цьому районі масштабні будівельні роботи зі створення штучних островів, що викликає критику з боку Токіо й занепокоєння США.

Також японці стурбовані тим, що Китай може почати видобуток газу у спірних територіальних водах. Японія вже вирішила збільшити з 6 до 12 кількість великих патрульних кораблів в районі спірних з Китаєм островів Сенкаку. У патрулюванні буде задіяно 650 японських вояків.

У звіті згадується й Північна Корея з якою у Токіо особливо напружені відносини. Звіт попереджає про "збільшені ризики" розміщення Пхеньяном балістичних ракет з ядерними боєголовками, які можуть досягати території Японії.

Тим часом уряд Філіппін повідомив про плани збільшити на 25% свій оборонний бюджет на 2016 рік. Якщо парламент підтримає ініціативу президента Бенігно Акіно, видатки на оборону на Філіппінах сягнуть рекордних $552 млн.