У Норвегії вшановують пам’ять жертв подвійного теракту, влаштованого Брейвіком

Зокрема, в урядовому кварталі норвезької столиці має відкритися виставка, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Перед відкриттям прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг візьме участь у церемонії покладання квітів. По обіді на Утойї відбудеться поминальна служба.

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Тим часом, як стало відомо минулого тижня, сам Андерс Брейвік, зарахувався на навчання в університет Осло. Освіту на факультеті політології він здобуватиме прямо із камери одиночного ув’язнення, але зможе її залишати. "Він відповідає вимогам прийому. Ми дотримуємося наших правил, і він буде зарахований", - заявив ректор університету Оле Петтер. Він зазначив, що в’язні мають право навчатися, якщо демонструють задовільні академічні успіхи. Однак Брейвік зможе відвідувати не всі заняття і, поки що, не зможе отримати ступеня бакалавра. Контакт між ним та іншими студентами та доцентами в університеті виключають.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік вчинив подвійний теракт. Спочатку в Осло детонувала закладена ним бомба - жертвами вибуху в діловому районі столиці стали 8 осіб. Скориставшись панікою правоохоронних органів Брейвік вирушив на острів Утойя, де зібралася молодь для участі в літньому таборі молодіжної організації Партії праці. Жертвами масової стрілянини, яку він влаштував, стали ще 69 осіб, більшість - молоді люди, а наймолодшій жертві тоді ледь виповнилося 14 років. 24 серпня 2012 року терориста було засуджено до 21 року позбавлення волі.