США продовжить співпрацю з Польщею щодо протиракетної оборони

Про це заявив заступник голови офісу держдепартаменту США з питань Європи та Євразії Джон Хефферн, пише Європейська правда з посиланням на Gazeta Wyborcza.

"Ми хочемо продовжувати співпрацю з Польщею щодо ПРО в рамках НАТО і на двосторонньому рівні. Програма в Польщі буде продовжена", - сказав він.

Згідно з планом, наступного року має початися робота над встановленням бази ПРО в польському Редзікові.

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"Наступного року на саміті в Варшаві ми збираємося оголосити про тимчасову оперативну готовність системи ПРО НАТО", - зазначив Хефферн.

За його словами, нещодавня угода між "шісткою" та Іраном щодо ядерної програми Тегерана не вплине на плани Вашингтона щодо розміщення елементів протиракетної оборони США у Польщі та інших країнах Європи.

Крім того, він наголосив, що військова присутність США в Польщі зберігатиметься стільки скільки це буде потрібно.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра оборони Польщі Томаша Сємоняка, питання розміщення військової техніки у країнах Східної Європи, у тому числі в Польщі, США можуть прийняти вже у найближчі тижні.

Сємоняк наголосив, що інформація про розташування важкої техніки у Польщі та країнах Балтії не є медійною спекуляцією, оскільки у травні він мав розмову на цю тему із секретарем оборони США Ештоном Картером.