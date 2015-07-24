У Росії за тривогою підняли ракетну бригаду

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на помічника командувача військами округу Ярослава Рощупкіна.

"Сьогодні ракетне з'єднання Центрального військового округу, яке дислокується в Оренбурзькій області, піднято за тривогою в рамках раптової перевірки бойової готовності", - сказав він.

У практичних діях беруть участь понад 500 ракетників і понад 50 одиниць військової техніки.

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Раніше повідомлялося, що комісія командування ракетних військ стратегічного призначення початку раптову перевірку стану бойової готовності Іркутського ракетного з'єднання.

Під час даної перевірки проходило відбиття нападу умовного противника і виконання завдань по проведенню умовного пуску ракет.