У Росії за тривогою підняли ракетну бригаду
Ракетна бригада Центрального військового округу Російської федерації піднята за тривогою в рамках перевірки боєготовності.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на помічника командувача військами округу Ярослава Рощупкіна.
"Сьогодні ракетне з'єднання Центрального військового округу, яке дислокується в Оренбурзькій області, піднято за тривогою в рамках раптової перевірки бойової готовності", - сказав він.
У практичних діях беруть участь понад 500 ракетників і понад 50 одиниць військової техніки.
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Раніше повідомлялося, що комісія командування ракетних військ стратегічного призначення початку раптову перевірку стану бойової готовності Іркутського ракетного з'єднання.
Під час даної перевірки проходило відбиття нападу умовного противника і виконання завдань по проведенню умовного пуску ракет.