Медведєв: санкції США проти Росії можуть зберегтися на десятиліття

Росія не виключає того, що американські санкції проти Росії можуть зберегтися надовго, і готова до такого повороту справ.

Про це заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв в інтерв'ю словенській газеті DELO, повідомляє Русская служба Би-би-си.

"Я допускаю, що санкційна інерція може зберегтися в США надовго. Досить згадати історію з поправкою Джексона-Веніка, яка проіснувала майже 40 років, перетворившись з економічного важеля в політичний важіль", - заявив глава уряду Росії.

Поправка Джексона-Веніка до американського закону про торгівлю була прийнята в 1974 році і обмежувала торгівлю США з країнами, які заважали вільній еміграції своїх громадян. Щодо Росії дію поправки було скасовано лише у 2012 році.

"Ми будемо це [можливість тривалості санкцій] враховувати під час складання своєї економічної та торговельної політики, а за необхідності - адекватно відповідати на нові недружні кроки", - сказав Медведєв.

Читайте такожСанкції Євросоюзу діятимуть, поки Росія не виконає Мінські угоди - Брок

США ввели санкції проти Москви навесні минулого року, згодом неодноразово їх розширяючи і ускладнюючи, після анексії Росією Криму, а також у зв'язку з позицією Кремля щодо конфлікту на сході України.