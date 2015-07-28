Засідання НАТО щодо Туреччини: союзники засудили теракти у країні, Анкара про військову допомогу не просила

Союзники із НАТО обговорили ситуацію у сфері безпеки Туреччини і заявили про свою солідарність, засудивши терористичні атаки проти країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після завершення консультацій, які відбулися сьогодні у Брюсселі на прохання Туреччини у відповідності до статті 4 Вашингтонського договору.

«Ми обговорили серйозність ситуації, яка склалася після недавніх терористичних атак у Туреччині, а також заслухали від представника Туреччини про заходи, що вживаються. Всі союзники солідарні з Туреччиною. Ми рішуче засуджуємо терористичні атаки і висловлюємо наші співчуття уряду Туреччини і сім'ям загиблих у Суручі та під час інших нападів на поліцію і військових. Тероризм є прямою загрозою безпеці країн НАТО, міжнародній стабільності та процвітанню», - заявив він.

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Столтенберг також повідомив, що Туреччина про додаткову військову присутність НАТО не просила. «Туреччина має здатні збройні сили - це друга найбільша армія серед союзників», - додав генсек.

За його словами, Альянс продовжить стежити за розвитком подій «на Південно-Східному кордоні НАТО дуже уважно».

Як повідомлялося, 20 липня в культурному центрі турецького міста Суруч на кордоні із Сирією стався теракт. Загинули 32 людини, ще близько 100 отримали поранення.