WikiLeaks: США стежили за урядом Японії

Така інформація міститься в документах, опублікованих порталом WikiLeaks, передає Бі-бі-сі. В опублікованому звіті АНБ значиться 35 телефонних номерів, які, судячи з документів, прослуховувало агентство. Серед них - номери "VIP-лінії" японського уряду, кілька ліній мінфіну, офіс міністра у справах торгівлі та офіси двох підрозділів компанії "Міцубісі".

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Крім цього на сайті опубліковані звіти агентства щодо дій і планів японського уряду і особисто прем'єр-міністра Сінзо Абе в 2007-2009 роках. Головним чином АНБ цікавили рішення уряду щодо зменшення емісій вуглекислого газу. Також американці цікавилися діями Японії в рамках СОТ.

"Сьогоднішня публікація показує нам, що уряд США був націлений на чутливі галузі японської політики: індустрію і політику по відношенню до зміни клімату", - резюмувала редактор рубрики розслідувань сайту Сара Харрісон.

В кінці червня повідомлення WikiLeaks про шпигунство розвідки за французькими президентами Жаком Шираком, Нікола Саркозі та чинним французьким лідером Франсуа Олландом викликало великий міжнародний скандал.

Президент США Барак Обама був змушений зателефонувати і запевнити Франсуа Олланда, що США вже більше не шпигують за Францією.

Після телефонної розмови двох президентів Білий дім заявив, що розмови і переговори Франсуа Олланда "не є і не будуть являтися метою" США.