Експерти пророкують партії Меркель перемогу на майбутніх виборах в бундестаг

Про це свідчать результати опитування, опубліковані 2 серпня недільної газетою Bild am Sonntag, повідомляє Deutsche Welle. При цьому експерти інституту соціологічних досліджень Emnid відзначають, що такий високий рейтинг ХДС/ХСС пояснюється насамперед популярністю канцлера ФРН Ангели Меркель.

Згідно з даними опитування, Християнсько-демократичний союз, головою якого є Меркель, і баварський Християнсько-соціальний союз підтримують 43 відсотки виборців. Це означає, що блок ХДС/ХСС нині настільки ж сильний, як всі інші представлені в парламенті партії, разом взяті.

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Враховуючи особливості німецького виборчого права, зокрема, складну систему розподілу депутатських мандатів такий розклад означає, що ХДС/ХСС здобув би в новому складі парламенту абсолютна більшість і міг би сформувати уряд самостійно. Такого в Німеччині не було з 2005 року.