У Росії "Боїнг" помилково сів на недобудовану смугу

В аеропорту Краснодара (Росія) пасажирський Boeing 737-300 авіакомпанії Air Kyrgyzstan помилково приземлився на споруджувану злітно-посадкову смугу, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Літак, що летів з Бішкека з 122 пасажирами на борту, приземлився на неробочу смугу, на яку нанесені знаки, що забороняють посадку. В результаті події ніхто не постраждав.

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За повідомленням компанії "Базел Аеро", що управляє аеропортом, після посадки у літака не виявили технічних несправностей. Пізніше "Боїнг" вилетів у зворотній рейс до Бішкека.

Інспекція з безпеки польотів вже погодила передачу розслідування інциденту авіаційній владі Киргизії. Причини інциденту не повідомляються.

За планом, нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорту Краснодара буде введена в експлуатацію в кінці вересня.