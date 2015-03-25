Літак з Чехії сів на «черево» в аеропорту Домодєдово

Про це повідомили в прес-службі Росавіації, передає ТАСС.

"Інцидент стався з турбогвинтовим одномоторним літаком Epic LT, на борту якого перебував тільки екіпаж - дві особи. При посадці вони, за попередніми даними, не постраждали", - сказав представник відомства.

На даний момент літак знаходиться в межах смуги і через проблеми з шасі заблокував її роботу. Аеропорт працює тільки з однією злітно-посадковою смугою.

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У той же час в аеропорту повідомили, що закриття однієї з двох злітно-посадкових смуг не вплине на графік рейсів в Домодєдово, пояснивши це тим, що інцидент стався не в "піковий" час".

Спочатку повідомлялося про те, що в Домодєдово неназваний літак після приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги.