Росія видворяє шведського дипломата

Цю інформацію шведському каналу SVT підтвердили в Міністерстві закордонних справ Швеції, пише Європейська правда.

"Я підтверджую те, що шведський дипломат повинен полишити Росію", - сказав речник МЗС Швеції Йохан Тегель.

Згідно з інформацією МЗС Швеції, Росія не висунула жодних конкретних звинувачень на адресу дипломата.

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На думку відомства, такий недружній крок можна пояснити тим, що нещодавно Швеція видворила російського дипломата, і це є дією у відповідь.

За словами речника МЗС Швеції, російського дипломата було вислано за вчинок, який не личить дипломатові, зокрема, його звинуватили у порушенні Віденської конвенції, яка, зокрема, регулює питання дипломатичного імунітету і питання про шпигунство.

"МЗС вважає, що рішення вислати нашого дипломата є безпідставним. Рішення Росії не покращить відносини наших країн" - наголосив Тегель.