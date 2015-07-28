У Туреччині затримано більше тисячі осіб за підозрою в тероризмі
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в результаті антитерористичної операції в кінці липня в країні були затримані 1050 осіб, у тому числі 50-60 іноземців.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Турецька влада 24 липня відзвітувала про перші результати масштабної антитерористичної кампанії. Тоді повідомлялося про затримання понад 250 осіб, у тому числі прихильників забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК), «Ісламської держави» (ІД) і лівого радикального угруповання «Революційний народно-визвольний фронт».
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Рейди, в яких брали участь тисячі поліцейських, проводилися у 13 провінціях. У результаті в Туреччині, особливо на південному сході країни, де переважно проживають курди, почалися заворушення.
Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво великих міст Туреччини підвищило заходи безпеки у зв'язку з інформацією про можливі теракти із застосуванням смертників. У Стамбулі в туристичних місцях і районах масового скупчення людей чергують додаткові підрозділи поліції, а також в режимі очікування знаходиться спецназ МВС.